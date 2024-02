DE MARCHI A RFV, Domani gara equilibrata. Calafiori...

FirenzeViola.it

Marco De Marchi a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore del Bologna e attuale agente di mercato Marco De Marchi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare della sfida di domani tra felsinei e viola. Queste le sue parole: "Mi aspetto equilibrio. Il Bologna anni fa ha intrapreso un percorso con Saputo. Magari ci è voluto un po' di tempo in più, ma oggi sta vedendo la luce. Una luce che sta entusiasmando Bologna e che fa piacere a tutti gli amanti del calcio perché con Thiago Motta il Bologna diverte. C'è stata una gara non tanto tempo fa in cui il Bologna è uscito sconfitto contro la Fiorentina quindi ci sarà voglia di rivalsa. Mi aspetto una sfida bella ed equilibrata".

Se guarda le due difese vede equilibrio oppure il Bologna è superiore in questo reparto?

"C'è equilibrio. Non sono amante dei numeri a tal punto da ricordarmeli a memoria, ma il Bologna se non sbaglio è la quarta difesa del campionato e la Fiorentina non è tra le top. I numeri sono per il Bologna quindi. Sono stati introdotti dei giocatori che sorprendenti, su tutti Calafiori. Pensare che fino a qualche mese fa giocasse in Svizzera è incredibile. Sposta gli equilibri perché da cambio di passo, personalità e spunti. Poi Beukema ha avuto un impatto straordinario fin da subito. Posh è molto quadrato e Kristiansen si alterna un po' ma la linea difensiva ha raggiunto un livello tale da diventare la quarta difesa della Serie A nonostante il gioco di Motta porti a tanti rischi. In più quando sbagliano sembra non cambi niente, continuano a credere in quello che fanno".

