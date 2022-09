DE MARCHI A RFV, A Jovic diamo tempo. Arnautovic...

Il procuratore ed ex giocatore Marco De Marchi ha parlato in diretta a Radiofirenzeviola. Queste le sue parole: "C'è un campionato anomalo quest'anno. Questo weekend io sono già in viaggio per l'estero per monitorare alcuni giocatori e incontrare alcuni partner. Stiamo facendo questo tipo di lavoro per accorciare i tempo proprio perché il campionato si interromperà e le squadre cercheranno di anticipare prima sul mercato

Su Jovic: "La dirigenza viola ha competenza, esperienza per prendere giocatori di livello sul mercato. La Fiorentina l'anno scorso ha dimostrato che può alzare l'asticella. Ci sono giocatori che arrivano con un determinato tipo di ambizione, ci sono quelli che non si adattano, è molto complicato poter giudicare. Jovic è un giocatore di qualità, diamogli tempo. Anche se il tempo in Italia non viene concesso facilmente".

Arnautovic sarebbe adatto allo schema di gioco della Fiorentina? "E' adatto in qualunque sistema di gioco. Io lo conosco da molto tempo e dicevano tutti che fosse la copia di Ibrahimovic. Non ha fatto una carriera come lui ma ha delle doti straordinarie. Potrebbe giocare in tutte le squadre italiane per la qualità che metto in campo. Adesso è un giocatore completo in tutti i sensi, e non penso però che il Bologna se ne voglia privare".