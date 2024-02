DE BIASI A RFV, Ora è un altro Beltran. Viola senza limiti

FirenzeViola.it

Gianni De Biasi a Radio FirenzeViola

Mattinata di analisi su Radio FirenzeViola. Spazio a un grande ex tecnico del Torino come Gianni De Biasi, che ha parlato così dell'exploit della Fiorentina contro la Lazio e del prossimo impegno contro il Torino: "Se la gara di ieri è riproponibile anche nelle prossime partite? Dipende sempre da quanto la squadra riesce ad avere il predominio del gioco. La Fiorentina è in un percorso di crescita che si fonda sull'allenatore. Italiano è a Firenze da diverso tempo, a dimostrazione che se si hanno idee e si ha la forza di rinnovarsi alla fine si possono reinventare tante situazioni. Per me per questa Fiorentina è tutto possibile, tranne che per le prime tre posizioni che sono congelate, la Viola può arrivare dove vuole".

E sulla prova di Lucas Beltran: "Io credo abbia una condizione fisica e mentale diversa rispetto a inizio stagione. In un contesto ideale come quello della Fiorentina e con tanta fiducia data dal minutaggio continuo si sta ritrovando".

Infine, un commento sul momento del Torino: "L'ho seguito soprattutto nell'ultimo periodo, il Torino è una squadra viva. Anche ieri a Roma è rimasta in partita fino all'ultimo. La squadra di Juric è rognosa, ostica e sabato sarà una bella battaglia".

