DATI A RFV, Jovic in campo deve fare la guerra

Lo storico massaggiatore della Fiorentina, Luciano Dati, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola.

Quali sono le sue sensazioni su questa Fiorentina?

"Ho sensazioni positive su questa Fiorentina. Poi certo, domenica abbiamo avuto "culo", ma ci vuole anche quello e speriamo di portarselo dietro".

Che "vestito" metteresti per Jovic?

"Lui è serbo, gli metterei la divisa militare, metaforicamente deve andare in guerra contro gli avversari in campo".

Tra i tuoi reperti a quale è più legato?

"Una foto di Batistuta con me dietro seduto in panchina".

Cosa si aspetta da questo preliminare di Conference?

"Si deve dare ascolto all'allenatore: come dice Conte, chi dà la palla indietro non gioca. La palla va passata avanti, non si può giocare indietro".