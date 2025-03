RFV Daniele Carnasciali su Palladino: "Non penso che a Napoli fosse contento davvero"

Così Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, a "Chi si compra?" in onda su Radio FirenzeViola: "I calciatori della Fiorentina devono capire quello che ha in testa Palladino. Spesso vanno a chiedergli cosa devono fare durante la partita, invece dovrebbero saperlo. L’avversario di giovedì è difficile da affrontare. Il primo tempo della Fiorentina col Napoli non mi è piaciuto, sembra di essere ancora in una fase di studio: non vedo mai sempre la stessa formazione con lo stesso gioco, vedo tanti cambiamenti. E questo non è un bel segnale".

Chi deve giocare giovedì?

"Io non so se l’allenatore vuole tenere tutti sulla corda dando possibilità un po’ a chiunque di giocare. In questo momento della stagione però metterei i migliori. Non prescinderei da De Gea e Kean. Gudmundsson se sta bene è un valore aggiunto".

Se Palladino dice di aver visto una bella prestazione trasmette fiducia allo spogliatoio?

"Io ho avuto anche allenatori che ci facevano un bel cazziatone e poi andavano alla stampa a dire che andava tutto bene. Io non penso che Palladino sia stato davvero contento della prestazione, e credo che lo abbia detto ai giocatori".

