DAMIANI A RFV, Amrabat può partire, si può fare a meno

Il noto procuratore sportivo Oscar Damiani ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di “Palla al Centro”. Comincia parlando di Amrabat: “Il Mondiale è un campionato a sé. Se arrivasse una grande offerta, direi che la Fiorentina non smette di giocare se non c’è Amrabat. La vetrina del Mondiale a volte può anche ingannare. Lui così bene non ha mai fatto, in ogni caso rimane un ottimo calciatore. C’è un problema di rinnovo: o entri nell’ordine di idee di rinnovare e dargli tanti soldi, oppure va ceduto. La Fiorentina è ambiziosa, una società importante. Di meglio di Amrabat è difficile trovare, ma di fronte a un’offerta di 30/40 milioni credo lo lascerà andare. Pradè e la dirigenza troveranno un sostituto all’altezza”.

Che ne pensa di Karrlson?

“Lo conosco poco. Ma se gli scout viola l’hanno scelto, mi fido di loro”.

Su chi punterebbe per rinforzare l’attacco? Belotti?

“Non lo so. Belotti ha sempre fatto gol, ma anche cambiato squadra più volte. A me piace come ragazzo, può essere una buna soluzione”.

Pensa che la Fiorentina stia cercando qualcos’altro?

“Andrebbe chiesto ai dirigenti. La squadra è competitiva, ma se capita l’occasione di prendere un attaccante o un esterno, ben venga. Bisogna anche vedere cosa offre il mercato, comprare tanto per comprare non serve”.