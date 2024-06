DAL CANTO A RFV, Kean talento ancora inespresso

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Dal Canto, ex allenatore dell'Italia U17 dove militava Kean, ha parlato a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola del possibile arrivo del classe 2000 in Toscana: "E' il momento giusto della sua carriera, la Fiorentina è una signora opportunità. Secondo me parliamo di un calciatore dal talento ancora inespresso".

Qual è il suo ruolo ideale?

"Per me è un centravanti. Lo conosco bene, da ragazzo giocava più defilato ma non credo che abbia quelle caratteristiche. Ha una forza fisica spaventosa, è bravo di testa e non ha paura".

Le sue statistiche in fatto di gol sono un po' contraddittorie...

"Penso sia uno con il gol comunque nel sangue, credo che abbia solo bisogno di un'opportunità che ancora non ha avuto e che, quindi, l'ha limitato. Finora ha militato in realtà parecchio grosse e che magari hanno meno tempo di aspettare un ragazzo meno esperto. Ha bisogno di continuità, fiducia".

