COTUGNO A RFV, De Gea non eccelso con i piedi, ma...

Franco Cotugno, preparatore dei portieri di Fabio Cannavaro, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", per parlare del nuovo arrivato in casa Fiorentina David De Gea: "Chiedere un parere su De Gea è come chiedere un parere del cinema su Robert De Niro. Parliamo di un giocatore le cui qualità le conosciamo tutti. Viene da un anno di inattività, seppur non sia dettata da un infortunio, e c'è da capire come risponderà. Però per un portiere un anno di stop vuol dire perdere un po' dimestichezza con le situazioni di gara e le letture delle azioni. Fino all'anno scorso era il portiere più pagato del mondo; ha fatto la storia del Manchester United. E' un acquisto intelligente".

A livello di costruzione dal basso, rappresenta la soluzione di cui Palladino era alla ricerca?

"Il cambio nel Manchester United venne proprio per una difficoltà con il gioco di Ten Hag in questo fondamentale. Non è un portiere eccelso da questo punto di vista, ma è migliorato molto".

