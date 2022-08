CORVINO A RFV, Rinnovo Milenkovic gran segnale

L'ex direttore sportivo e generale viola, ora al Lecce, Pantaleo Corvino è intervenuto ieri a Radio Firenzeviola per fare gli auguri di Buon Ferragosto ai tifosi viola e per parlare della sua nuova società e della Fiorentina stessa:

"Come è stato l'addio alla Fiorentina? Dovetti andare via dopo la vittoria con l'Udinese nel primo ciclo per via di mia madre che entrava in coma. Quando è arrivato Commisso era giusto che lasciassi. Io ho vissuto con la famiglia Della Valle che mi ha accompagnato tanti anni nella Fiorentina e rimanere nella stessa città e società con un'altra proprietà non mi sembrava opportuno anche se avevo ancora tre anni di contratto. Ed ho preferito lasciare io e non essere mandato via, non mi sembrava giusto.

Il rinnovo di Milenkovic? Mi fa piacere perché ha iniziato il suo percorso allo stato di potenziale con noi ed ora quelle potenzialità sono diventate qualità conclamate, già dopo due -tre anni in realtà, e tenerlo è un grande segnale del club, dimostra la credibilità del club verso il ragazzo e l'attaccamento di quest'ultimo alla maglia".

