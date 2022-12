CORVINO A RFV, Giovani in dote? Occhio a Elia

Pantaleo Corvino, durante la lunga intervista a Radio Firenzeviola, ha risposto anche a proposito dei giovani lasciati in dote "Non ne sono rimasti tanti, i più noti, Bianco, Krastev, Sené e Pierozzi, hanno già creato molto interesse. Un nome che non è stato ancora fatto è quello di Mirko Elia, difensore centrale 2005: penso che possa diventare importante e arrivare in Serie A. Mi spiace averlo portato via da Lecce altrimenti ora lo avrei qui... (ride, ndr)".