CORSI A RFV, Jovic e Cabral in campo insieme...

Tito Corsi, esperto di mercato ed ex Direttore Sportivo della Fiorentina, ha commentato così la situazione in difesa dei viola: "Adesso manca quello che nella scorsa stagione ha giocato di più, cioè Igor. La Fiorentina è cresciuta moltissimo a livello di riserve e alternative, potendo così permettere al mister di cambiare durante la partita e anche di effettuare scelte diverse in base all'avversario. Credo che Italiano vorrà un altro difensore centrale ed il suo parere in merito sarà fondamentale".

Sugli esterni...

Kouamè è cresciuto molto e sta dimostrando di essere un fattore in più. Oltre lui, Sottil è partito benissimo, giovedì ha fatto la partita".

Secondo lei Cabral e Jovic possono giocare insieme?

"Secondo me si, perché hanno caratteristiche molto diverse. Il primo è uno sfondatore mentre il secondo una retropunta, ha grandissima tecnica e può giocare qualche metro dietro la punta. Ho visto l'amichevole contro il Qatar e l'attaccante serbo ha servito due palloni perfetti, mettendo i compagni davanti al portiere. Per me possono giocare insieme in un 4-2-3-1, è una opzione verosimile".