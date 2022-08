CORDOLCINI A RFV, Viola devono tenere ritmi alti

Alec Cordolcini, giornalista esperto di calcio olandese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola.

Cosa dobbiamo aspettarci domani?

"Un Twente meno intimorito e più aggressivo. La sconfitta ha dato morale alla squadra olandese: essere usciti con un 2-1 ha dato fiducia per giocarsela".

Bisogna avere paura di questo stadio?

"Secondo me si è esagerato. Si, è uno stadio pieno, ma comunque medio-piccolo. Avere paura è eccessivo".

Brama sarà un'assenza pesante?

"Non è più il titolare, anche se poteva dare esperienza, ma non è un'assenza così di peso. Rispetto all'andata credo che Jans cambierà gli esterni d'attacco".

Cosa deve temere la Fiorentina del Twente?

"Non va abbassato troppo il ritmo, a ritmi alti la squadra di Jans va in difficoltà, soprattutto i terzini. Credo che Vlap resti il perno della squadra, è il più creativo, lo si è visto all'andata dove lui è stato annullato e il Twente ha di fatto più fatica".

Il Twente ha riposato il fine settimana...

"Questa è una cosa introdotta da poco, ricordando che il ranking delle squadre olandesi era caduto a picco qualche anno fa. Sono stati fatti accorgimenti dalla Federcalcio olandese per dare chance in più alle sue squadre di andare avanti in Europa. In Italia ci sono meno problemi da questo punto di vista, ci sono più squadre nelle coppe, mentre in Olanda ce ne sono meno e si cercano di tutelare".

In percentuale quanta probabilità ha di passare la Fiorentina?

"60% Fiorentina e 40% Twente, in virtù del gol di vantaggio dell'andata. Poi finalmente è stata tolta la regola del gol che vale doppio in trasferta, era ingiusta".

Kokcu sarebbe stato già pronto per l'Italia?

"Sarebbe stata una scommessa interessante, ma il Feyenoord ha venduto tanti giocatori ed essendo lui il capitano probabilmente questo ha pesato sulla scelta di restare là. Alla Fiorentina potrebbe fare bene".