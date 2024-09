CONTRATTO A RFV, Biraghi non ha tenuta difensiva

FirenzeViola.it

Sul delicato momento della Fiorentina è intervenuto Renzo Contratto. L'ex viola ha parlato così a Radio FirenzeViola, partendo dal rebus difesa: "Questa Fiorentina è un po' in ritardo ed è normale che ci si aspettasse di più. I problemi grossi sono in difesa. Bisogna capire che tipo di disponibilità hanno dato gli interpreti difensivi al nuovo modulo: ci sono calciatori che con questo modulo si esaltano con questo modulo, penso a Dodo e a Gosens, ma altri che mi sembrano sacrificati, su tutti Biraghi. Ho molte perplessità sulla sua tenuta mentale in quel ruolo.

Contratto ha detto la sua anche su Marin Pongracic: "Per giudicare in toto la linea difensiva aspetto la necessaria integrazione di Pongracic, che è fondamentale anche dal punto di vista fisico: un giocatore come Milenkovic esige un sostituto con centimetri da dare alla squadra. La Fiorentina è stata pensata con Pongracic e, credo, per competere per i vertici, per una qualificazione europea. Penso sia stata concepita anche con la difesa a tre e con Ranieri come centrale di sinistra nella difesa a tre".