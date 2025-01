COLONNESE A RFV, Viola sembrava unita: ora tutto a rotoli

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex difensore della Lazio Francesco Colonnese ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Firenze in Campo". Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Da giocatore è capitato anche a me di avere dei momenti di crisi a livello squadra, anche in stagioni dove si stava facendo particolarmente bene. Quando manca fiducia e serenità all'interno, magari tra società e allenatore, sono crepe che alla lunga si fanno sentire. La Fiorentina sembrava un gruppo unito, acquisti centrati, è bastato poco per mandare tutto a rotoli. Da fuori, non so cosa è successo, però si vede che non c'è serenità. Strane situazioni di spogliatoio con Biraghi e Quarta che è stato mandato via. Ho visto situazioni che dimostrano poca serenità nell'ambiente, anche per alcune scelte tattiche dell'allenatore, ad esempio con il Napoli. Di conseguenza anche il tifoso vede queste cose. La Fiorentina sta avendo un calo in molti elementi, non saprei chi dire chi sta facendo bene tra i giocatori viola".

Sulla Lazio e Zaccagni: "E' un grande giocatore, si esalta nel 4-3-3. Baroni è stato molto bravo, quello che sta accadendo alla Lazio non è accaduto alla Fiorentina. Anche lui ha avuto delle battute d'arresto pesanti che potevano lasciare delle crepe. Invece la società è stata brava, lo sta seguendo e il calcio giocato dalla Lazio è ben organizzato. Bisogna dare fiducia alle persone, sennò si cambia. La Lazio ha avuto fiducia in Baroni e sta facendo un grande campionato. Domani sarà una gara molto combattuta".