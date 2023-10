COLLOVATI A RFV, Nzola e Beltran, nessun problema

FirenzeViola.it

Fulvio Collovati a Radio Firenze Viola dal Festival dello Sport di Trento

Fulvio Collovati, opinionista ed ex calciatore della nazionale italiana, durante il Festival dello Sport a Trento è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Queste le sue parole.

Che ne pensa di un allenatore come Italiano?

"Italiano sta facendo molto bene e lo stimo molto, la sua idea di gioco mi piace molto soprattutto perché sfrutta il difensore centrale che sale, proiettandosi in avanti come succedeva più in passato".

Ritiene che l'espressione di gioco della Fiorentina sia una delle migliori in Italia e i primi quattro posti sono raggiungibili?

"Altre squadre hanno qualcosa in più come Juventus, Milan ed Inter. La Fiorentina gioca bene ed ha un buon allenatore, ci vorrà continuità. I mesi fondamentali saranno marzo e aprile quando si potranno individuare le squadre che si giocheranno fino alla fine della stagione il campionato, lì si potrà anche vedere se la squadra viola avrà possibilità di classificarsi tra le prime quattro squadre. Ad ora ne ha la possibilità, ma penso che sicuramente potrà ambire a rientrare nelle prime sei posizioni".

E' stupito che nella cooperativa del gol della Fiorentina non stiano segnando Nzola e Beltran?

"Gli attaccanti di quest'anno giocano diversamente rispetto a Vlahovic quando era a Firenze per esempio. Nzola e Beltran giocano per la squadra mentre Vlahovic giocava per finalizzare quando era la squadra a giocare per lui. Non è un problema se l'attaccante non segna tanti gol, l'importante è che in un gioco corale segnino tutti".