COLLOVATI A RFV, L'Inter si batte nel secondo tempo

L'ex calciatore Fulvio Collovati si è soffermato a Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: "Ho visto la partita di lunedì contro il Lecce e non si può fare lo stesso primo tempo anche contro l'Inter. I nerazzurri stanno bene, vengono da tre risultati utili consecutivi, a Milano si parla di rimonta e certamente la squadra ha grandi potenzialità. Quindi la Fiorentina non dovrà sbagliare nulla ed essere aggressiva, oltreché stare attenta sulle fasce".

Come si spiega la condizione negativa di Igor?

"Non saprei, lo stesso Milenkovic allo stato attuale è panchinaro. La Fiorentina paga questo, così come lo scarso rendimento di Igor. Poi ho visto tante disattenzioni".

Quali sono i punti deboli dell'Inter?

"Fino a qualche partita fa, il secondo tempo. La squadra partiva anche bene e poi calava a livello fisico, si è fatta raggiungere tante volte e prendendo tantissimi gol. La Fiorentina dovrà fare la gara della vita e stare attenta sulle fasce".

Lei lascerebbe partire Jovic a gennaio?

"Se fossi un dirigente della società, è giusto però che si guardi in giro. Ora senza Vlahovic, serve sostituirlo con un attaccante di grande livello. Jovic mi sembra abbia deluso le aspettative".

La squadra in generale come le sembra?

"E' un insieme di situazioni, la difesa con Igor ma anche l'attacco che fatica a segnare. I vari Amrabat e Barak devono rendersi conto di prendersi il centrocampo".

La classifica viola piange: è difficile pensare a un ritorno in Europa?

"In questo momento sì, io cerco di essere sempre diretto, però ci sono altre squadre che sperano nella rincorsa dello scudetto, per cui penso sia un campionato diviso in due dove tutto può succedere... Tra cui una rimonta della Fiorentina".