COLFESCU A RFV, C'è un po' di polemica in Romania

Il procuratore rumeno Virgil Colfescu ha rilasciato qualche battuta a Radio Firenzeviola sul triangolare in programma per la Fiorentina con Rapid Bucarest e Borussia Dortmund, riportando un clima particolare in cui andranno in scena le partite: "Il Rapid per quanto ne so io verrà con le seconde linee perché ha avuto una partita in coppa e mercoledì giocherà in campionato. Gli incontri sono stati mediatizzati pochissimo, le televisioni e i siti rumeni ne hanno parlato veramente poco e per ora non si sa chi trasmetterà le partite.

Ma vi dico di più: c'è un po' di polemica perché il Rapid si sta giocando obiettivi importanti in questi giorni. Speriamo che parecchi giovani possano andare allo stadio ma non so se saranno più di 10mila gli spettatori nell'arena nazionale".