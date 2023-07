COLASANTO A RFV, Nico se sta bene è un assoluto top

FirenzeViola.it

Filippo Colasanto a Radio Firenze Viola

L'agente Filippo Colasanto, esperto di calcio argentino, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante il programma "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni:

Il tema più dibattuto a Firenze è quello dell'acquisto di Arthur, lei come valuta il calciatore?

"Arthur è un giocatore che apprezzo e che prenderei immediatamente, anche se alla Juve non è riuscito a fare quello che sa. Si tratta di un giocatore d'ordine, con caratteristiche da metronomo".

Riguardo alcuni giocatori argentini accostati alla Fiorentina, Retegui avrebbe potuto far comodo alla squadra?

"Retegui in Italia potrà sicuramente fare bene; è un ragazzo dotato di grande grinta, carattere e orgoglio. Sarebbe stata una bella scommessa per la Fiorentina, ma probabilmente per il giocatore è meglio iniziare dal Genoa, in un ambiente dove avrà meno pressioni e un numero ridotto impegni".

Nelle ultime ore è uscito anche il nome di Ignacio Miramon, 2003 del Gimnasia la Plata. Che tipo di giocatore è?

"Essendosi affacciato adesso alla prima squadra, è un giocatore che purtroppo non ho ancora mai visto giocare. Il rischio è che il ragazzo non sia ancora pronto per l'Europa, dato che in Argentina il calcio, e tutto ciò che ruota attorno ad esso è affrontato in modo diverso. Penso, ad esempio, a Centurion, ragazzo fortissimo che al Genoa non riuscì a incidere".

L'altro argentino accostato ai viola è Fausto Vera, potrebbe essere più più avanti nel percorso di crescita?

"Vera è un centrocampista già più esperto, dotato di grande intensità e di un buon piede. Se dovesse arrivare penso che possa far bene nel nostro campionato".

Un giudizio su Nico Gonzalez?

"Nico è un giocatore straordinario, che può giocare in entrambe le posizioni di attacco. Dipende anche dalla partita, è un giocatore che se sta bene per me è un top player assoluto. Non ha ancora fatto assolutamente vedere il suo pieno potenziale, anche per i tatticismi richiesta in Serie A".

Un altro che ancora non ha mostrato tutto il suo potenziale è Martinez Quarta, che ha ancora qualche amnesia di troppo.

"Il discorso è sempre quello tattico di cui parlavo prima. I giocatori argentini, una volta recuperato il pallone, hanno la caratteristica di portarlo il più possibile. Non è proprio nella loro indole di scaricare la palla e riposizionarsi, per questo Quarta possiede ancora certe amnesie difensive".