COLASANTO A RFV, Nico non va chiuso tatticamente

Il procuratore ed esperto di calcio argentino Filippo Colasanto ha parlato così del momento di Cabral durante "Palla Al Centro" in esclusiva su Radio Firenzeviola: "Non è il rendimento che ci si aspettava perchè nonostante la giovane età ha sempre fatto bene, il pessimo momento della Fiorentina non aiuta, si riprenderanno perché ha un ottimo allenatore con una società che nutre in lui piena fiduca, appena faranno una partita dove si autoconvincono di essere un'ottima squadra si riprenderanno definitivamente e Cabral inizierà a rendere come ci si aspettava".

Sulla situazione degli argentini...

"La stagione del mondiale è sempre stata così, i giocatori cominciano a proteggersi perchè sentono moltissimo la coppa del mondo. Anche i tifosi argentini sono molto particolari e pretendono tanto, c'è un razzismo sociale importante per chi va giocare all'estero, anche Messi. I tifosi hanno il bisogno sociale di attaccarsi a qualcosa che gli renda vincenti, e sono convinti di poter vincere adesso e che Maradona sia con loro".

Su Gonzalez...

"E' un giocatore molto divertente e scaltro, non lo devi però chiudere in uno schema, in Germania giocava con libertà e cambiava le partite, in Italia lo bloccano molto tatticamente. La tallonite è un qualcosa di terribilmente invalidante, fa male, soprattutto a 25 giorni dal mondiale ci pensa prima di rischiare. Il campionato vero inizia a gennaio, adesso è importante rimanere attaccati al treno e poi fare nuovamente una preparazione.Il mondiale è un evento atteso per 4 anni dai giocatori, ci si presentano da molto prima a prepararsi psicologicamente".