COLASANTO A RFV, Nico-Juve? Non come per Baggio

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Filippo Colasanto, intermediario di mercato, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento": "Ormai non fa più notizia il passaggio di giocatori dalla Fiorentina alla Juve, come ai tempi di Roberto Baggio. Nico è argentino, evidentemente non era così attaccato alla maglia viola e la Fiorentina mi sembra essere passiva, non può fare nulla. Anche la tifoseria mi sembra abituata. Come hai detto tu è un incastro con Gudmundsson, la rottura del ginocchio di Scamacca ha creato problemi perché l'Atalanta ha preso Retegui e il Genoa è rimasto scoperto in attacco. Il club rossoblù aspetta di capire con chi può sostituire un giocatore importante come Gudmundsson e con quello terrà buona anche la piazza".

I 28mila abbonati si ritrovano senza due perni della squadra: "La dirigenza deve parare il colpo, facendo ricadere le colpe su Gudmundsson. Per Firenze l'islandese sarebbe una scommessa importantissima e per il giocatore un passo avanti. La Fiorentina ha preso giocatori importanti ed ha un allenatore importantissimo. Se convince Amrabat per me è un centrocampista importante. Credo la società abbia fatto al meglio, secondo le sue disponibilità ovviamente".

