COLASANTO A RFV, Kean e la clausola? Prima convinca

© foto di Raimondo de Magistris

Filippo Colasanto, agente ed esperto di calcio argentino, è intervenuto stamani a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si Compra?" per parlare del momento in casa Fiorentina a partire da Lucas Beltran: "Sono sicuro che un giocatore bravo come lui debba ancora far vedere le sue vere qualità. La grande scommessa della Fiorentina, però, si chiama Kean. Può fare veramente bene. Io simpatizzo tanto per la Fiorentina, secondo me avete un grandissimo presidente. E vi dirò di più".

Prego.

"I migliori sono lui e Lotito. Che a volte forse esagera, ma i numeri poi gli danno ragione. Se Lotito fosse il presidente di un club nella cui città non c'è un'altra squadra gli farebbero un monumento. Commisso è venuto qui scontrandosi con la realtà italiana, condizionata tanto dalla burocrazia".

Tornando a Kean, la clausola da 52 milioni è giusta?

"Il primo aspetto da sottolineare è che Kean sta facendo bene adesso. Prima invece non aveva mai rispettato le aspettative. Il secondo aspetto è che una squadra paga così tanti milioni solo se fai almeno due stagioni a certi livelli".