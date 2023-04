COCCINELLA A RFV, Servono due difensori. Vorrei Nzola

Il grande tifoso viola ed ex concorrente di Sarabanda, Marco Manuelli (detto Coccinella) ha parlato nel pomeriggio di Radio Firenzeviola durante "PucciViola & Friends". Ecco le sue parole: "Mi è dispiaciuto perdere così contro il Monza, ma è un bel periodo per la Fiorentina. Dopo 9 anni siamo tornati in finale di Coppa Italia e contro il Basilea ci giocheremo l'accesso anche alla finale di Conference: ce la possiamo fare. Per il prossimo anno poi mi piacerebbe che fossero presi due difensori buoni, oltre ad una punta al posto di Jovic, che mi ha deluso. Terracciano è bravissimo, lo terrei, ma con l'infortunio di Sirigu dovremmo intervenire anche lì".

Prosegue: "Ci sono tanti giovani interessanti come Kayode e Favasuli, mi piacerebbe vederli esordire e giocare in prima squadra. Abbiamo avuto tanti impegni, dobbiamo giocare sempre e i ricambi non sempre sono all'altezza. Servono giocatori mirati. Mi piacerebbe Nzola, che era già a Firenze, magari lo hanno già preso (ride ndr). Venuti è un gran tifoso viola, ma non è all'altezza".

Sulla questione stadio: "Commisso ha ragione, ma gli chiudono tutte le porte. Per fortuna ha fatto il Viola Park. Nardella a volte e su certe cose riguardanti lo stadio dovrebbe stare più zitto, con tutto il dovuto rispetto. Il ritiro estivo al Viola Park lo approvo, attira molto e tiene la squadra vicina ai tifosi. Poi magari verrà fatta una parte di ritiro anche fuori, in Europa. Entro il 30 giugno dovrebbe essere tutto concluso, quindi l'1 luglio dovrebbe essere inaugurato".

Le piacerebbe vedere in prima squadra Niccolò Pierozzi?

"Assolutamente, è da mettere in squadra. Tra l'altro con la Reggina collaboriamo tanto per far giocare i giovani. Con lui anche Agostinelli e Dutu sono interessanti".

Ancora: "Toci è un po' grezzo, ma se si sgrezza può diventare come Vlahovic. Ha qualche colpo, ha solo bisogno di prendere confidenza ed esperienza, poi i numeri li ha".

La Viola può vincere le due coppe?

"Ha potenzialità. Con l'Inter è una gara secca e può succedere di tutto. Secondo me non è un'utopia".