CIVOLI A RFV, Le offese a Spalletti? Un vizio italiano

Lo storico volto di RaiSport Marco Civoli è intervenuto a Radio Firenze Viola per commentare il pareggio ottenuto ieri dalla Fiorentina contro il Napoli. Ecco le sue valutazioni, comprese quelle legate all'episodio di scontro che ha coinvolto Luciano Spalletti con un tifoso viola: "A me la partita è piaciuta, mi sono divertito: è rimasta sempre in bilico anche se la Fiorentina è stata molto rocciosa a livello difensivo. Amrabat è un giocatore che mi è sempre piaciuto, non mi capacitavo di come lo scorso anno avesse problemi di tenuta psicologica. Sono convinto che i viola però si divertiranno tanto anche con Barak..."

Ecco, che dice dell'acquisto del ceco?

"Ha un capacità balistica importante, è un ragazzo molto serio che sa giocare bene: ieri ha dato dimostrazione di essere già pronto contro una squadra che fino ad ora aveva dato sberle a tutti".

Che idea si è fatto di Vincenzo Italiano dopo due anni a Firenze?

"La mano di un allenatore si vede e quella di Italiano è molto chiaro: continuo a non capire alcuni suoi atteggiamenti in panchina ma va bene così. E' un tecnico che ha fatto la gavetta per cui le sue motivazioni sono sicuramente enormi. Quest'anno poi ha una panchina che lo aiuterà molto".



Come valuta le offese ricevute ieri allo stadio da Spalletti?

"Sono un malcostume che riguarda tutta la società. Mi pare paradossale che una persona che è nata a pochi chilometri da Firenze si debba prendere pure le offese dalla sua gente. In altri Paesi si reagisce in modo diverso: in Italia è tutto molto leggero".