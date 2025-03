RFV Ciccio Colonnese sul figlio capitano del Genoa U18: "Oggi una bella sfida coi viola"

Francesco Colonnese detto "Ciccio", padre del capitano del Genoa Under 18 Lorenzo Colonnese, ha parlato della finale della Viareggio Cup contro la Fiorentina in programma oggi alle 15:00: "Per un genitore è tutto diverso, è dura gestire le emozioni essendo padre di un calciatore. Sarà sicuramente una bella esperienza per lui".

Suo figlio è nato a Firenze...

"Sì, e appena ha compiuto 14 anni è approdato al Genoa".

C'è una favorita quest'oggi?

"Le favorite non ci sono, la Fiorentina ha un ottimo settore giovanile e ha portato dei ragazzi con esperienza nella Primavera. Quindi sarà sicuramente una bella partita".

Cosa la colpisce della Fiorentina prima squadra?

"E' solida, compatta. Gioca con tatti calciatori dietro la linea della palla e con buona qualità. Fagioli ha portato un tasso di qualità alto, migliorando tutta la squadra. Anche Pongracic, Pablo Mari e Ranieri hanno portato sicurezza. Kean, davanti, è stato bravo a ritrovarsi facendo la differenza".

