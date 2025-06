RFV Buscè su Fazzini: "Allenato per 3 anni, mi ricorda Marchisio. Pronto per lo step. E su Asllani..."

Antonio Buscè, ex allenatore del settore giovanile dell'Empoli, ha avuto tra i suoi giocatori anche Fazzini, virtualmente già della Fiorentina, e Asslani, che piace ai viola. Sul primo afferma: "Lo conosco bene perché l'ho allenato per 3 anni in cui c'erano una nidiata di talenti e Fazzini era uno di questi, quando li vedi giocare in prima squadra fa piacere"

Pronto per fare il titolare viola? "Bisogna fare degli step e dopo due anni fatti bene a parte qualche infortunio fisiologico è ora di farlo. Il valore si è visto e deve fare lo step, deve crescere ed avere la mentalità giusta, la Fiorentina è un club che ambisce ad altri obiettivi rispetto all'Empoli perciò la testa deve crescere. E' un ambiente esigente, ma già in Under 21 ho visto un Fazzini diverso nell'andare a cercare la palla e giocate... Ha fatto uno step e può dare qualità e sotto porta può fare anche gol"

Condizionato dagli infortuni? "Lui è stato fermo un po' più del dovuto l'anno scorso ma va considerato che fino a due anni fa era in Primavera perciò doveva crescere anche sotto l'aspetto muscolare e fisico perché affronti altri avversari e magari ne ha risentito. Ma io in tre anni ho visto già una testa più grande, a 15 anni sembrava già maggiorenne, rispondeva senza andare fuori dal discorso e perciò non mi stupisco che lo abbiano cercato in tanti. Stare fermo è stato solo fisiologico per me".

Può sostituire Gudmundsson o è una mezzala? "L'ho sempre paragonato per le caratteristiche e per come gestisce la palla a Marchisio, con cui ho giocato. E' diverso rispetto a Gudmundsson perché Fazzini non è un attaccante ma se lo trovi in attacco è perché va a cercare l'inserimento da dietro"

Cosa ci dice su Asllani? "L'Empoli ha fatto un grande lavoro, anche lui l'ho avuto per tre anni anche se non consecutivi. E' uno come Ricci e Baldanzi che quando si ritrovano insieme fa capire il valore di una società che li ha fatti crescere anche aspettandoli e permettendogli di sbagliare. Non mi meraviglio che sia all'Inter e se lo vedo titolare nel centrocampo della Fiorentina ci sta, per qualità e testa".