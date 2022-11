CEJAS A RFV, Viola non devono vendere Nico

L'ex portiere viola Sebastián Cejas ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola della situazione di Nico Gonzalez e delle tematiche più importanti sulla Fiorentina:

"L'Argentina ha trovato un gruppo di giocatori forti e che si trovano bene tra di loro, i mondiali quest'anno saranno molto particolari perché sentono ancora la fatica per il campionato. Nico Gonzalez è un giocatore molto importante per la nazionale che può svariare su tutto il fronte offensivo, è un peccato per l'Argentina non vederlo al mondiale.

Polemiche su di lui? I calciatori danno sempre tutto, non si trattengono mai. Sicuramente Nico aveva problemi da diverso tempo da cui non è riuscito ad uscire, questo è il suo lavoro e gli infortuni possono venire da un momento all'altro. Tecnicamente è importante per qualsiasi strada, è un campione, io lo terrei perché è un capitale in cui la Fiorentina ha speso tanto, sa fare la differenza.

Quarta? L'allenatore della nazionale ha fatto altre scelte, sicuramente sarà comunque convocato nel futuro prossimo.

Io sono legatissimo a Firenze, qui ho vissuto periodi molto difficili ma molto belli, in questo ultimo periodo non ho seguito ma Firenze è una piazza difficile con dei tifosi attaccatissimi ai colori che vogliono sempre delle risposte positive.

Sulla scalata di Terracciano? La porta della Fiorentina è grande, non è facile, hanno fiducia in lui perché se lo merita".