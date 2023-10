CECCONI A RFV, L'inizio della Fiorentina non mi sorprende

Luca Cecconi, ex giocatore di Fiorentina ed Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole.

Si aspettava un inizio travolgente della Fiorentina? La vittoria di Napoli cosa significa?

"Sì perché doveva essere migliorata la stagione scorsa: è stato tenuto l'allenatore dopo aver raggiunto le due finali, è stata migliorata la squadra con alternative valide e sono stati cambiati gli attaccanti con altri due giocatori più forti. Riguardo l'ultima partita disputata, il Napoli è stato molto al di sotto della prestazione e quello non è il suo vero livello, probabilmente anche per merito della Fiorentina. Per un giudizio più completo si deve aspettare qualche altra partita, ancora è presto. Anche se gli attaccanti non stanno segnando, i numeri realizzativi sono positivi. Ai centravanti Italiano chiede molto lavoro per la squadra e non va sottovalutato, prima erano abituati diversamente. A volte sono stati sfortunati, altre volte penalizzati dai momenti durante le partite, adesso a Firenze rispetto alle rispettive ex squadre devono giocare diversamente".

Riguardo al derby, l'Empoli può essere una trappola per la Fiorentina?

"Non è il miglior Empoli degli anni passati, ma in queste ultime partite con il ritorno di Andreazzoli è migliorato perché riesce a spingersi in avanti anche se senza concludere. La Fiorentina deve stare attenta perché tutte le squadre sono di buon livello, la Fiorentina deve giocare al massimo delle sue potenzialità. L'Empoli può migliorare il suo livello e con tutte le squadre che hanno pochi punti bisogna stare sempre attenti".