CECCONI A RFV, Difesa soffre? Colpa dei mediani

Luca Cecconi, ex attaccante tra le altre di Fiorentina, Pisa e Como, ha spiegato a Radio FirenzeViola cosa è mancato alla squadra di Italiano nel derby contro l'Empoli di due giorni fa: "Anche contro la Cremonese, la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare ma non mi sembra per ora una grande squadra. Mi preoccupa la seconda parte di gara giocata contro il Twente".

Che squadra si aspetta giovedì in Olanda a questo punto?

"Difficile dire chi per Italiano sia un titolare o una riserva, vista la gestione della rosa da parte del tecnico. Mi pare che l'allenatore prediliga molto il gioco delle coppie, ruolo per ruolo. Indubbiamente giocheranno i calciatori più in forma".

Le è piaciuta la difesa viola in queste prime gare?

"La difesa è andata in difficoltà per tutto l'atteggiamento della squadra, che secondo me è peggiorato: se i centrocampisti non aggrediscono continuamente, è chiaro che dietro vanno incontro a problemi. Questo non dipende da Igor, Quarta o altri ma da una filosofia di gioco complessiva".

Pensa che Jovic e Cabral possano giocare insieme?

"Italiano è molto ligio agli schemi tattici, per cui sarà difficile vedere le due punte insieme: domenica scorsa sarebbe stata un'occasione ideale di schierare i centravanti assieme ma non avendolo fatto evidentemente vuol dire che Italiano non ci pensa".