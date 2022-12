CAVALIERE A RFV, Biuk bravo. Viola giochi per Jovic

Vincenzo Cavaliere, noto intermediario di mercato sui giocatori croati, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di Stipe Biuk, seguito dalla Fiorentina: “È bravo nell’uno contro uno, salta l’avversario. Poi è giovane, deve ancora crescere, ogni tanto prende qualche scelta sbagliata in campo. Ma fa parte della crescita di un ragazzo di 20 anni”.

Un parere su Jovic?

“La qualità ce l’ha, non ci sono dubbi sulle sue caratteristiche. Ma in Italia non è facile ambientarsi. Ad esempio, in Germania si fa un calcio più aperto, lo vedi anche dai capicannonieri che in Germania toccano anche i 45 gol. Poi la Fiorentina non gioca per lui. Jovic ha bisogno di attenzione tattica. Questo è stato il principale problema. Ma va aspettato, all’Eintracht ha fatto campionati strepitosi”.

Il 2023 sarà il suo anno?

“Glielo auguro. Credo che abbia capito quali sono le caratteristiche del nostro campionato, può imporsi”.