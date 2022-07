CAVALIERE A RFV, Bajrami perfetto per i viola

Vincenzo Cavaliere, intermediario di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola approfondendo le tematiche del mercato della Fiorentina, sottolineando particolarmente i movimenti dei giocatori serbi di Vincenzo Italiano. Di seguito le sue parole:

Quali sono le sue aspettative su Jovic per questa stagione?

E' un giocatore di grande qualità, lo ha dimostrato all'Eintracht. Per me farà un campionato importante, anche se per una punta è più difficile il campionato italiano rispetto a quello tedesco. Per me farà la differenza e faccio i complimenti a Pradè per il mercato fatto, in tempi rapidi e con grandi acquisti. Inserirsi nel Real Madrid non è semplice, in Germania toccava molti più palloni.

Cosa pensa della situazione Milenkovic?

Secondo me è una questione di progetti della società. quando arrivano grandi offerte è difficile rifiutare, ma sono sicuro che Pradè in caso abbia già una soluzione pronta che non vada a creare squilibrio

Nastasic non ha rispettato le aspettative, si parla di addio per prepararsi al mondiale. Secondo lei cosa non ha funzionato?

La difesa della Fiorentina era già molto equilibrata e Nastasic a causa dei problemi fisici non è riuscito ad inserirsi in un reparto già collaudato.

Crede che Terzic possa aumentare il suo minutaggio in questa stagione?

La Fiorentina avrà bisogno di una squadra completa quindi secondo me ci sarà spazio anche per lui

Cosa ne pensa di Bajrami?

All'epoca lo avevo raccomandato ad Accardi ed è stato furbissimo a prenderlo. Questi giocatori quando hanno tempo e fiducia come ad Empoli riescono ad esprimersi al meglio. Lui parte spesso e volentieri dalle fasce, secondo me è perfetto a Firenze, come mezzala può fare un campionato importante.

Si aspetta un altro colpo?

Secondo me se non parte nessuno no, la squadra è fatta e progettata bene e con molto anticipo, adesso sulla carta la rosa è forte, non vedo necessità di ulteriori innesti.