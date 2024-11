CAUET A RFV, Kean l'attaccante più in forma della Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite d'onore di Radio FirenzeViola, Benoit Cauet, ex Inter e Torino, ha parlato così della Fiorentina, partendo però prima da una panoramica sulla Serie A: “È un campionato un po' diverso, la classifica dice che, a differenza degli altri anni in cui c'era chi si distaccava, quest'anno non è così. Tante squadre stanno vivendo un buon momento di forma, quelle che sono davanti giocano un buon calcio, si sono trovate, è divertente.”

Un giudizio sulla Fiorentina, è la sorpresa del campionato?

“Dopo un inizio così così, gli ultimi anni la Fiorentina aveva fatto bene con Italiano. Quest'anno la piazza non era molto contenta all’inizio, ma i risultati sul campo dicono che sta giocando bene. Kean è l’attaccante più in forma del campionato, e questo è un fattore in più”.

Un commento invece sul campionato dell’Inter, si aspettava queste difficoltà?

“Non è mai facile confermarsi, le altre poi non stanno a guardare. La squadra è solida, ha un ottimo potenziale di gioco, ma è da due anni che non prendono giocatori. Hanno preso un bel colpo al derby, che però gli ha permesso di reagire e tornare nella posizione dove merita. Adesso le manca maggiore aggressività e, soprattutto, deve correggere la difesa, perché subisce troppi gol”.

Il prossimo avversario della Fiorentina sarà il Como, che approccio ha avuto alla Serie A?

“Io credo che non bastano i soldi, servono solo per rinforzare la squadra, e la squadra è stata rinforzata. Secondo me, è attrezzata per fare un buon campionato, è una squadra che va oltre i soldi. È stata brava la società a fare grandi passi in avanti. Ora ha un allenatore, Fabregas, che dopo aver dimostrato di essere un gran calciatore deve dimostrare di essere un tecnico di tale livello. Ci sono delle mancanze d’esperienza, il tecnico deve lavorare con il supporto della società”.

Ha parlato di Kean, lui così come Retegui stanno reggendo il peso dell’attacco dell’Italia.

“Nel mio periodo c’erano grandi attaccanti, oggi in questo momento in Italia, Kean e Retegui stanno facendo bene. Kean ha avuto problemi alla Juve, ma al PSG stava facendo benissimo. Ora ha nuovamente la fiducia dei compagni e dell’allenatore, e lo sta dimostrando in campo. La stessa cosa per Retegui, che con Gasperini sta facendo dei capolavori. Sono buone sensazioni positive per l’Italia”.