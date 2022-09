CASTAGNINI A RFV, Jovic? Il problema è la condizione

Renzo Castagnini, ex ds del Palermo protagonista della promozione in Serie B di qualche mese fa, ha parlato a Radio FirenzeViola di temi legati a mercato e campo in casa Fiorentina: "Ci sono tante squadre buone che possono arrivare davanti alla Fiorentina. Io credo che in questo novero di sette-otto big ci possa stare anche la Viola.

Jovic? L'attaccante va aspettato. Sia lui che Cabral, le loro qualità sono indubbie. Un allenatore che per me è bravissimo come Italiano saprà come gestirli al meglio. La continuità potrebbe aiutare entrambi, ma penso che soprattutto per Jovic ci sia un problema di condizione fisica, così non può essere in grado di avere continuità. Ho letto che Italiano cambia troppi uomini, ma chi meglio di lui può giudicare chi sta meglio? La squadra continua a giocare bene.

Possibilità di rinforzare la squadra a gennaio? Personalmente sono scettico. Alle volte ci sono occasioni da sfruttare, ma solitamente chi ha fatto bene non viene ceduto".

In chiusura, un pensiero su Silvio Baldini, protagonista con Castagnini della promozione del Palermo ed adesso nuovo allenatore del Perugia: "Silvio è un fuoriclasse, ha qualcosa in più degli altri ed è un peccato che non possa avere un'altra occasione in Serie A. Prima che un allenatore di livello è un uomo di livello. Andrà a Perugia e ribalterà le cose, non ha paura di niente e penso vorrà subito andare in Serie A".