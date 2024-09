CASINI A RFV, Ottimista sui viola: E.League alla portata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel post gara di Fiorentina-Monza, fuori dal Franchi, l'ex sindaco di Bagno a Ripoli - ora consigliere comunale nella giunta di Firenze - Francesco Casini ha parlato così in diretta su Radio FirenzeViola: "Ora si fa fatica ad essere positivi. Ma la qualificazione in Conference è arrivata seppur sofferta, siamo solo alla terza giornata di campionato ma i passaggi più importanti sono stati superati. Quello che sarà la Fiorentina lo vedremo nei prossimi mesi, la squadra si è costruita nelle ultime ore. Io nutro grande fiducia, dopo la fine del calciomercato e gli acquisti delle ultime due giornate. Oggi si è visto qualcosa di importante, è cambiato l'allenatore che ora deve dimostrare di saper amalgamare il gruppo. Oggi abbiamo visto due partite in una: la prima deludente, con due gol evitabili contro una squadra poco prolifica. Ma poi c'è stata una buona reazione e non è scontato, sono partite che l'anno scorso forse non raddrizzavi".

L'acquisto migliore dell'estate?

"Kean è più forte di Nzola, un signor attaccante, quello che più serviva: fa reparto e può andare in doppia cifra. Siamo cresciuti, Gosens ha esperienza, è un nazionale tedesco. Poi mi piace molto anche Adli, come Bove e Cataldi, hanno qualità e possono far bene. De Gea è un signor portiere: oggettivamente, prima di valutare questa Fiorentina bisogna aspettare".

L'obiettivo della stagione?

"Quest'anno si può nuovamente lottarsi un piazzamento europeo. L'Europa League secondo me è alla portata, poi dobbiamo giocarci le coppe. In Conference c'è anche il Chelsea, il Betis, ma la Fiorentina ci ha saputo stare e anche quest'anno può giocarsela. Aspettiamoci un altro posto europeo in campionato e giochiamocela fino alla fine in Conference e Coppa Italia".