CAROBBI A RFV, Non è la Viola più forte di Commisso

Stefano Carobbi, ex giocatore della Fiorentina con un passato anche nel Milan, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Ecco le sue parole: "Credo che la Fiorentina stia ancora cercando il modulo adatto per mettere a loro agio i migliori giocatori. Adesso stasera serve fare una bella partita per dare anche risveglio alla tifoseria".

Crede che quella attuale sia la Fiorentina più forte dell'era Commisso?

"Direi di no. Credo che sarebbe stata una buona campagna acquisti se il club avesse acquistato due leader veri, uno in difesa e uno a centrocampo. Il segnale che sia Kouame a fare il capitano spiega tutto: ai miei tempi c'era Dunga o personalità come lui. Secondo me l'ivoriano ha puntato il dito chiaramente sui nuovi".

Palladino ha ancora in mano la squadra?

"Penso di sì anche se è da poco lì e la squadra gli è stata completata solo al termine del mercato. Tutto questo va a incidere nei ritardi della costruzione dello spogliatoio".

Secondo lei perché Parisi non si è ancora affermato a Firenze?

"E' un peccato perché quando è arrivato sembrava sul trampolino di lancio: mi lascia molto perplesso questa situazione. Domenica scorsa a Empoli è stato in campo pochi minuti… io se fossi un direttore sportivo mi farei sentire con il mio allenatore".