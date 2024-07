CAROBBI A RFV, Mercato come lo Stadio: un cantiere aperto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Stefano Carobbi, ex viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Colpi d'ala".

Come reputa Palladino e la squadra?

"La Fiorentina è come lo stadio: un cantiere aperto. Colpani sarebbe un buon colpo, l'ho visto l'anno scorso con il Monza e mi piace ma non darei via Gonzalez per prenderlo.

Palladino sta mettendo delle basi però in un gruppo non al completo. Alla fine per chi è questo lavoro?

"Io spero proprio per Palladino. Se non è così dovrà essere proprio l'allenatore ad adattarsi a ciò che il mercato offrirà. L'importante è che gli diano supporto su tutto"

Su Kean:

"Spero che trovi sé stesso e che Firenze possa essere la piazza giusta. Spero possa risolvere i suoi problemi caratteriali e potenzialmente potrebbe fare bene alla Fiorentina. Però mi aspetto ancora il centravanti che faccia gol".

