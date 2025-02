RFV Carnasciali: "Gudmundsson pronto? Anche io mi sono rotto il coccige, ci vuole un mese"

vedi letture

L'ex calciatore viola Daniele Carnasciali ha analizzato il momento della Fiorentina durante "Palla al Centro" a Radio FirenzeViola: "Gudmundsson a sorpresa è tornato tra i convocati? Il coccige me lo sono rotto anche io, è molto fastidioso perché non riesci a correre, di solito ci vuole almeno un mese per recuperare. C'è bisogno di tornare a vincere, con o senza di lui. La Fiorentina deve rimanere attaccata all'alta classifica."

Sorpreso dal sorpasso del Bologna in classifica?

"No, non ero sorpreso dalla sconfitta contro il Parma, quindi ieri sera non è stata una sorpresa. Il Milan ha segnato su un lancio lungo, il Bologna ha meritato. Italiano lo vedo cresciuto, quest'anno ha anche giocato in Champions. Non so se il Bologna è più forte della Fiorentina, sono due squadre molto simili. Sicuramente Vincenzo ha più esperienza di Palladino. Noi abbiamo avuto anche sfortuna, perché quando le cose andavano bene, c'è stato l'infortunio di Bove. Se la Fiorentina non arriva nelle prime sei, sarebbe un fallimento."

Vedi dei leader nella Fiorentina?

"In una squadra servono più di un leader, ma in questa Fiorentina non li vedo. Quest'anno hanno cambiato molto, quindi non ci sono giocatori che sono a Firenze da tanti anni. Non ci sono giocatori come Paredes o Dybala, che hanno un grosso impatto.

Per quanto riguarda stasera mi aspettto qualcosa in pù da Zaniolo e Beltran."

Cosa c'è da temere di questo Lecce?

"Si devono temere tutte le squadre, soprattutto quelle più in basso in classifica, perché negli ultimi mesi faranno di tutto per fare punti, quindi serve cautela."

Si sta pensando a un ritorno alla difesa a 3 e c'è un ballottaggio tra Fagioli e Ndour:

"Noi non vediamo gli allenamenti, quindi non possiamo sapere con certezza. Credo che l'allenatore metta sempre in campo la squadra migliore. Prima di fare delle scelte, sicuramente ci rifletterà. A volte le cose vanno bene, altre volte meno. Nel calcio di oggi, con la possibilità di cambiare 5 giocatori, puoi stravolgere la squadra."

Sei d'accordo con chi dice che la Fiorentina non ha gioco?

"Si vede che la squadra è cambiata tanto, ma noto che a Firenze non ci sono mai quei 6-7 giocatori che fanno da base su cui costruire e migliorare. Manca la forza di tenere quei giocatori che fanno la differenza."

Sulla Conference League:

"Secondo me siamo più forti di tante squadre, anche se in Europa cambia molto. Con l'andata e il ritorno non bisogna pensare a chi abbiamo davanti."