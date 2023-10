CARNASCIALI A RFV, Kayode sembra già un veterano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Non è mai facile ripartire dopo una sosta, anche se le ultime prestazioni della Fiorentina mi lasciano ben sperare. L'Empoli è un avversario difficile: io l'ho vista qualche settimana fa contro l'Inter e non aveva demeritato-. Parole pronunciate da Daniele Carnasciali ai microfoni di Radio FirenzeViola. L'ex Fiorentina ha poi aggiunto: - Però credo che se la Fiorentina conferma quanto fatto recentemente può benissimo portarsi a casa senza troppi problemi la gara di stasera".

Da ex terzino, Carnasciali ha parlato anche dell'esplosione di Michael Kayode e dell'acquisto di Fabiano Parisi:"Kayode mi ha impressionato la sua personalità. Gioca da giocatore navigato. Ha fatto pochi errori, poi a quell'età quando li fai sono belli grossi, lui per ora non è mai "inciampato". Difensivamente tiene, fa bene le diagonali ed ha un passo notevole. Secondo me può diventare un top del ruolo anche e soprattutto per l'atteggiamento con cui affronta le gare. Parisi invece si sta confermando, anche quando ha commesso un errore contro il Napoli si è riscattato subito. Penso sia già pronto a prendere il posto di Biraghi ed il suo acquisto mi fa dire che sul mercato la Fiorentina ha operato bene".

E sull'accoppiata di esterni Ikoné-Gonzalez, con la presenza in campo stasera del francese che potrebbe costringere l'argentino ad essere dirottato sulla sinistra: "Quando un giocatore sta bene fisicamente e sta facendo bene in un urolo non capisco perché cambiargli ruolo. Il punto fermo è Nico, poi in base a come stanno gli altri i vari Nico e Ikoné si adegueranno".