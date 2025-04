RFV Carmine Esposito su Anjorin: "Più pronto di Fazzini per fare il salto. Gudmundsson? Lo riscatterei"

L'ex attaccante, oggi allenatore, di Fiorentina ed Empoli Carmine Esposito è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per parlare dell'attualità di casa gigliata. Queste le sue parole a partire da un giudizio su Lucas Beltran: "Penso che Beltran sia un giocatore molto importante. Negli ultimi tempi è stato arretrato lontano dalla porta. Non ha più quel guizzo per stoppare la palla e girasi subito verso la porta. Fare gol per un attaccante però è la medicina migliore".

Beltran unico cambio rispetto all'undici tipo di Palladino?

"Con Kean davanti si punta tutto su di lui perché fa reparto da solo. Le alternative ci sono comunque e penso che Beltran possa dare una mano ai viola in assenza di Kean".

Fazzini? Non è stata la stagione della sua consacrazione

"Secondo me non è pronto ancora per una grande piazza come potrebbe essere Napoli. E' un giocatore forte però quest'anno penso che il problema sia stata l'annata dell'Empoli in generale. Se l'Empoli avesse raggiunto una salvezza tranquilla avrebbe fatto sicuramente meglio anche lui".

Cosa pensa di Anjorin? Potrebbe ambire ad una piazza come Firenze visto che la Fiorentina lo sta monitorando?

"Secondo me è più pronto di Fazzini. Sinceramente mi ha impressionato nelle movenze e nelle caratteristiche. Se ne parla anche in chiave Bologna. Se il nome inizia a girare vuol dire che ha fatto bene. Firenze potrebbe essere un bel trampolino di lancio per lui".

Che stagione è stata quella di Gudmundsson?

"E' arrivato a Firenze con grandi aspettative. Pensavo facesse una campionato di grande livello ma ha avuto tanti problemi. Forse ha pagato l'annata scorsa, anche per il cambio di allenamenti. Penso però che sia stata una buona annata e spero che da qui a fine stagione possa tirare fuori il meglio. A me piace molto lo riscatterei. Questi giocatori possono sbagliare annata ma sono troppo importanti".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA