CAPUTI A RFV, Viola aspettative troppo alte. Lazio brava

FirenzeViola.it

Intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento" il noto giornalista Massimo Caputi ha parlato così del tecnico viola e di un parallelismo con Baroni, visto che domenica si gioca Lazio-Fiorentina: "Il momento delle due squadre è molto diverso. La Lazio ha avuto una reazione quasi immediata dopo qualche difficoltà. Ha preso 6 gol dall'Inter, ha perso il derby, ma ha saputo sempre recuperare. C'è anche una base diversa dell'esperienza dei due allenatori. Baroni ha maggiore esperienza, ha vissuto momenti importanti. Per lui a volte raggiungere una salvezza è stato come vincere un campionato, e anche questo fa tanto".

Sulla difficoltà di allenare a Firenze: "Il grande Nils Liedholm disse che la piazza dove aveva allenato era stata la Fiorentina, e questo dice molto. Questo è anche indici di passionalità e di amore, c'è un tifo appassionato, critico allo stesso tempo. In questa stagione la Fiorentina è arrivata a un punto dove le aspettative erano molte alte, mentre in realtà aveva fatto molto di più di quello che ci si poteva immaginare. Anche la squadra ha vissuto questo alone di esaltazione, e quando cadi, devi avere la prontezza di saperti rialzare. Bisogna essere consapevoli e badare al sodo per rialzarsi".

Continuare con Palladino? "Ora c'è un momento di difficoltà, non si può passare da essere un campione a uno scarso. Secondo me non ci sono gli estremi per mandarlo via. Serve che qualcosa cambi, bisogna fare le cose semplici. Quando la Fiorentina ha giocato con il Napoli e Palladino ha cambiato le sue scelte, il modo tattico di giocare per me ha sbagliato. In quella partita è andato a inventarsi qualcosa che io non mi sarei inventato".