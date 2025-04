RFV Capozucca: "Pradè è sottovalutato. Palladino un allenatore in crescendo"

Stefano Capozucca, ex dirigente tra le altre anche di Genoa e Ternana, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra". Questa la sua analisi sulla Fiorentina dopo il pari col Parma: "Quando mancano poche partite alla fine affrontare queste partite è molto complicato. Il pareggio ci può anche stare. Parto dal presupposto che la Fiorentina può mettere in difficoltà qualsiasi squadra, a Cagliari si troverà di fronte una squadra attrezzata per la salvezza, con un allenatore con caratteristiche chiare, che mette le partite sull'agonismo. Affrontare il Cagliari non è facile".

La posizione di Palladino come la vede?

"Penso che il tecnico viola abbia fatto un percorso particolare, facendo bene a Monza avendo dietro una persona come Galliani che lo ha aiutato molto, mentre a Firenze c'è un altro dirigente esperto e sottovalutato come Daniele Pradè. Quest'anno anche alla Fiorentina bisogna dare merito al dirigente per la squadra che ha costruito. Tornando a Palladino, è un allenatore in crescendo che ha bisogno di essere sostenuto. E secondo me alla Fiorentina ci sono dirigenti che possono aiutarlo ancora: Firenze non è una piazza semplice ma è importante e può dare entusiasmo alla squadra e all'allenatore".

Come interpreta questa classifica in Serie A?

"La Fiorentina sta facendo un campionato in linea, perché in pochi punti sono tutte lì. La Roma sembrava fuori dai giochi e invece ha fatto una grande rimonta, per il resto è un campionato con squadre nella norma che possono tutte aspirare a qualcosa".

Un giocatore discusso è Gudmundsson.

"Io penso che le qualità rimangono tali. A Genova faceva la differenza assieme a Retegui. A Firenze ha prospettive diverse che per ora non ha mantenuto ma le qualità restano qualità. Pradè saprà giudicare bene ma quando un giocatore ha qualità ci si punta sempre se ci sono le condizioni economiche: Gudmundsson è un giocatore su cui puntare".

