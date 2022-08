CANOVI A RFV, Difesa? Ad ACF consiglio Denayer

Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi, ha commentato così il rinnovo di Milenkovic e al mercato della Fiorentina ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Per muoversi dalla Fiorentina servono ambizioni e condizioni economiche migliori, e non sono molte le squadre in Italia che ti possono mettere davanti a ciò. Al mercato dò un voto molto alto, dipende tutto da quanto riuscirà ad incidere Jovic.

Sulla difesa...

"Non sono in grado di giudicare Quarta e Nastasic, è ancora troppo presto. E' vero che una riserva deve essere praticamente all'altezza del suo titolare, i campionati si fanno con 18 giocatori non 11, questo fa la differenza durante un campionato. Ci sono diversi giocatori sul mercato interessanti, tra cui Jason Denayer che si è appena svincolato dal Lione, ancora abbastanza giovane e che può fare la differenza. Anche Acerbi è molto interessante lo potresti alternare bene. Secondo me non ci devono essere 2 titolari e 2 riserve ma 3 titolari, perché per i centrali è facile trovarsi davanti a squalifiche. Ferrari non credo il Sassuolo voglia cederlo, è un giocatore di esperienza e di livello".

Su Barak...

"Per me è un ottimo colpo, giocatore di sicuro rendimento e classe, a me personalmente piace moltissimo e lo vorrei a Firenze".

Secondo lei Dodò è il colpo giusto?

"Dodò è uno dei pochi esterni che sappia crossare, lo sanno fare sempre meno giocatori. Ha una grande mobilità ed è anche validissimo tecnicamente. La scorsa stagione ha fatto molto bene allo Shakhtar Donetsk, per me è un giocatore di sicuro rendimento".

E' sorpreso dalla crescita di Sottil?

Assolutamente no, mi sembra uno che quando entra dà tutto proprio come suo padre (Andrea Sottil). E' un giocatore tecnicamente valido con grande forza, anche anno scorso cambiava le partite mi è sempre piaciuto.