CANNELLA A RFV, Casadei: perché Maresca non lo tiene?

Beppe Cannella, direttore sportivo con lunga esperienza nel calcio italiano, ha parlato stamani su Radio FirenzeViola, durante "Chi si compra?", partendo dalla suggestione della Fiorentina per Cesare Casadei: “Perché Maresca, che con Casadei ha vinto il campionato a Leicester, non lo conferma con sé? Magari non lo reputa a livello del Chelsea, eppure per come lo conosciamo noi è un ragazzo dal potenziale incredibile. A parer mio va rivista la situazione del giocatore”.

La Fiorentina è sempre stato un club coi conti in ordine. Può esserci la forza di resistere a offerte importanti?

“Se uno riesce a resistere, e la dirigenza della Fiorentina con l’aggiunta di Goretti è importante, perché magari ha una Mercedes o una Ferrari, gli allunga il contratto e lo tiene in casa. Poi però ci sono da considerare tante cose, come le commissioni ai procuratori. Non è facile il lavoro del dirigente”.

Nico Gonzalez è incedibile?

“Bisogna vedere con Palladino quali sono i programmi. È chiaro che ci sono dei ragazzi che devono essere la base, Nico è una pedina che può anche essere sacrificata sul mercato. Ma se dovesse partire, sono sicuro che la Fiorentina ha già delle alternative valide. Quest’anno a Firenze si riapre un ciclo, come accadde con Italiano. L’obiettivo è emulare quel percorso”.

Che ne pensa di Colpani?

È un giocatore polivalente. Se a queste cifre poteva essere un obiettivo dei club più ambiziosi della Fiorentina, sarebbe già partito. Ma Galliani deve fare cassa, per cui starà aspettando ulteriori clienti. In Italia sicuramente, Colpani è un giocatore superiore a molti stranieri. Determinante sarà la decisione del ragazzo”.