CAMPOCCIA A RFV, Sacrifici sul Franchi? Si pensi al dopo

FirenzeViola.it

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Ascolta l'audio

Stefano Campoccia a Radio Firenze Viola



Il vicepresidente dell' Udinese Stefano Campoccia, ospite a Radio FirenzeViola, ha parlato della questione dello stadio che interessa la società viola: " Sicuramente rimanere a giocare nel proprio stadio porta un vantaggio, soprattuto per quelli che sono i punti di riferimento per i giocatori stessi. E' una fortuna che una società così importante sia finalmente in grado di mandare in porto il progetto di uno stadio nuovo, per questo ritengo che sia sopportabile il prezzo da pagare, ovvero quello di non poterci giocare per un certo periodo. Questi investimenti infrastrutturali purtroppo sono ostacolati dalla legge stadi, verso cui noi a Udine siamo molto scettici. Questa situazione che dovrà vivere Firenze e la Fiorentina porterà sicuramente ad alcuni disagi dovuti a quello che è un processo di ristrutturazione, però facendo riferimento ai nostri tifosi dell' Udinese, loro sono molto contenti di veder giocare la squadra dentro la Dacia Arena rispetto a quello che era lo Stadio Friuli; perciò consiglio a Firenze, ai tifosi della Fiorentina, e a tutta la società viola, giocatori compresi, di pensare al dopo e non a quelli che saranno i sacrifici che dovranno sopportare durante il periodo di ristrutturazione dell' Artemio Franchi."