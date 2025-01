CAMOLESE A RFV, Palladino? Deve fare le cose semplici

L'allenatore Giancarlo Camolese ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", della gestione del momento della Fiorentina: "Sicuramente l'obiettivo è quello di giocare bene, ma per quando tanti motivi è tutto più complicato, i gesti tecnici diventano più faticosi e c'è anche meno collaborazione. Si cerca di fare risultati positivi e piano piano si dovrà ritrovare tutto quello che la Fiorentina riusciva a fare anche prima di quello che è successo a Bove".

È giusto che Palladino insista su Comuzzo o deve riposare?

"Domanda difficile, sono problemi dell'allenatore, bisogna capire dove nasce l'errore: è normale che in linea di massima i giovani ne facciano qualcuno in più. Sta nella sensibilità dell'allenatore valutare, non c'è una medicina che vada bene per tutti".

Cosa vorrebbe dal mercato per poter puntare all'Europa League?

"Il mercato di gennaio è complicato, però la Fiorentina ha avuto un grande problema con l'assenza di Bove e Probabilmente manca un giocatore del genere, anche solo a livello numerico. Adesso la Fiorentina ha perso quelle caratteristiche che venivano da Bove".

Tra le note liete ci sono Folorunsho, che è entrato molto bene nei meccanismi, e Kean che continua a segnare...

"Sono sicuramente due note positive su cui l'allenatore continuerà a lavorare. Però non bastano le buone prestazioni di due giocatori. Quando si hanno tante difficoltà però bisogna fare le cose semplici, soprattutto in ambienti molto appassionati come Firenze".

