CALAMAI, Viola, due gare decisive: in campo e sul mercato

Nel consueto spazio mattutino di Radio FirenzeViola con 'Il Caffè Nero Bollente", Luca Calamai ha parlato così dell'attualità in casa Fiorentina:

"Oggi è una storia curiosissima. La Fiorentina gioca due partite fondamentali per il resto della stagione: la prima si gioca in campo in un paesino a mezz'ora di macchina da Budapest contro l'Akademia Puskas che vale una media Serie B in Italia. La Fiorentina è molto più forte, ma la maldestra prova dell'andata lascia questo dubbio soprattutto ha caricato gli avversari di arrivare alla pari. Vincere questa partita è basilare, è decisiva. Non solo perché un risultato negativo accenderebbe un dibattito e paragoni con il passato, accenderebbe una serie di problemi che oggi la Fiorentina non è in grado di assorbire in virtù di una brutt apartenza in campionato. Un'altra partita la giocano Pradè, Commisso e Ferrari: quella del mercato. La Fiorentina ha un assoluto bisogno di un forte centrocampista, il più forte che si può permettere. Al di là della situazione di Amrabat, in quel ruolo la Fiorentina è veramente carente. Le squadre vere si vedono dalla costruzione del centrocampo, quindi anche questa partita la Fiorentina non la dee giocare, ma vincere"