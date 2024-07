CALAMAI, Viola-Dea, che lotta: Brescianini nome valido

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sull'attualità della Fiorentina, in particolare sul duello a distanza tra il club viola e l'Atalanta sul mercato, dall'affare Zaniolo sfumato al nuovo nome di Brescianini: "La sfida con la Dea è sempre più totale: non c'è simpatia tra i due club e Gasperini ci ha messo molto del suo per alimentare tutto questo. Da parte dei tifosi viola c'è invidia per un modello che fin qui non ha trovato sbocco a Firenze.

Ora però la lotta si sposta sul mercato e - dopo Zaniolo, che non mi accendeva - il braccio di ferro si è spostato su Brescianini, giocatore che secondo me vale un investimento per costruirci attorno un progetto tecnico importante. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per prenderlo".