CALAMAI, Terracciano ok: Musso unico sostituto valido

Nell'odierno "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sui movimenti di mercato della Fiorentina: "Mentre infuria il caso Zaniolo io vorrei fare una riflessione oggi su Terracciano perché è evidente ormai che Palladino cerca un portiere con caratteristiche diverse. Un portiere che sia bravo a far partire l'azione e abile con i piedi, insomma un po' quello che è stato Di Gregorio nel Monza la scorsa stagione. Terracciano è sempre stato un giocatore rispettato ma mai amato in fondo al 100%. È sempre stato considerato un ottimo dodicesimo che alla fine si è sempre trovato a fare il titolare perché i suoi competitors non reggevano il confronto con lui.

Quindi noi perdiamo, se dovesse andare via, un giocatore da 6+ garantito. Questo certo, per una società che ha ambizione è un passaggio quasi obbligato. Però attenti trovare uno meglio di Terracciano senza avere 15-16 milioni da spendere non sarà facile. L'unico nome giusto, l'unico nome che in questo momento potrei accettare, è quello di Musso dell'Atalanta. Ma lo ripeto sperando di non dover poi ricordare quel San Pietro che non faceva miracoli ma che spesso ci ha salvato il risultato".