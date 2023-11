CALAMAI, Stadio, uno stallo pericoloso: ora mediazione

>Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero la situazione di stallo che riguarda la società viola e il Comune di Firenze a proposito del tema stadio, nello specifico l'impianto dove giocheranno Biraghi e compagni durante i lavori al Franchi: "Premesso che per me è impossibile che la Fiorentina giochi due anni fuori da Firenze, trovo che quella che si è creata sia una situazione di stallo pericolosa, tra il Comune che va avanti per la sua strada e la Fiorentina che ribadisce che vuole restare al Franchi: serve un punto d'incontro e dunque la figura di un mediatore, un Kissinger dello stadio che cerchi di avvicinare le due parti e che prima di Natale partorisca cosa si può fare sull'argomento".