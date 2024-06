CALAMAI, Stadio, che noia: stessa enfasi su mercato

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sull'attualità della Fiorentina: "Una vecchia gag di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini si concludeva sempre con l'espressione "Che noia, che barba". Ecco, mi verrebbe da usare la stessa frase anche per quanto riguarda la questione stadio e il modo in cui la Fiorentina la sta affrontando.

Io sinceramente non ne posso più e a questo punto faccio un auspicio: che la società affronti il mercato con la determinazione, la grinta e la voglia con la quale sta affrontando la vicenda stadio. In questo modo la Viola non costruirà solo una squadra da Europa League ma forse addirittura da Champions".