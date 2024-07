CALAMAI, Sottil il primo vero colpo di una nuova Fiorentina

FirenzeViola.it

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sul singolo Riccardo Sottil:"Aspettiamo grandi colpi, anche se forse non arriveranno mai, ma siamo in attesa perché l’ambizione e la speranza di avere una Fiorentina di altissimo livello credo siano nel cuore di tutti. Cerchiamo di cogliere i dettagli di questo inizio stagione: un segnale chiaro riguarda Riccardo Sottil. È un giocatore divisivo, amato e odiato; non abbiamo ancora capito quali siano i suoi limiti e le sue prospettive. Abbiamo concluso la scorsa stagione con un Sottil infortunato dopo due o tre partite che ci avevano lasciato a bocca aperta".

"È arrivata poi l’investitura del nuovo allenatore, Palladino, che l’ha annunciato e dichiarato come uno dei giocatori che potrebbero diventare importanti per questa Fiorentina. Ieri, nella partita in famiglia, è arrivato anche il primo gol della stagione viola. In questo momento d’attesa, iniziamo ad avere un po’ d’ottimismo e possiamo affermare che Sottil potrebbe essere il primo colpo di una nuova Fiorentina".



Qua sotto l'intervento: